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​«Челси» может подписать вратаря «Арсенала»

25 Сентября 2023 • 15:24 Комментировать

Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл в последние недели потерял статус основного, проигрывая конкуренцию Давиду Райе. Поговаривают, что в обозримом будущем Ремсдейл может сменить клубную прописку. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, за 25-летним футболистом следит «Челси». «Пенсионеры» открыты к усилению вратарской позиции и могут подписать Ремсдейла. 

Стоит напомнить, что Аарона Ремсдейла слухи также связывают с «Баварией». Мюнхенцы ищут вратаря, который заменил бы Мануэля Нойера в долгосрочной перспективе.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Аарона Ремсдейла в 40 миллионов евро.

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Челси Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл трансферы футбола - лето 2024
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