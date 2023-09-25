​«Челси» может подписать вратаря «Арсенала»

Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл в последние недели потерял статус основного, проигрывая конкуренцию Давиду Райе. Поговаривают, что в обозримом будущем Ремсдейл может сменить клубную прописку. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, за 25-летним футболистом следит «Челси». «Пенсионеры» открыты к усилению вратарской позиции и могут подписать Ремсдейла.

Стоит напомнить, что Аарона Ремсдейла слухи также связывают с «Баварией». Мюнхенцы ищут вратаря, который заменил бы Мануэля Нойера в долгосрочной перспективе.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Аарона Ремсдейла в 40 миллионов евро.