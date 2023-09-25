​Жоржиньо высказался после грубой ошибки в дерби

«Арсенал» и «Тоттенхэм» не смогли определить победителя в дерби – ничья 2:2. Второй гол «шпоры» забили после грубой ошибки Жоржиньо в центре поля. Футболист сделал публикацию в социальных сетях.

«Это болезненная ошибка, но глядя на то, как все на неё отреагировали, как все – партнёры, тренеры, штаб и болельщики – поддержали меня, я получил больше мотивации к усердной работе, потому что вы заслуживаете лучшей версии меня. Огромное спасибо за поддержку семье «Арсенала», - написал Жоржиньо.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в среду, 27 сентября, - против «Брентфорда» в Кубке английской лиги.

Это было ужасно: Почему дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» не оправдало ожиданий