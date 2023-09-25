​Пикфорд и другие лидеры могут уйти из «Эвертона» - у клуба проблемы

Фархад Мошири дал понять, что больше не будет вкладывать деньги в «Эвертон». Новым владельцем мерсисайдского клуба может стать 777 Partners, однако Премьер-лига и Футбольная ассоциация Англии ещё не дали зелёный свет.

Финансовое положение «Эвертона» может вынудить клуб продавать некоторых лидеров уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает Daily Mail, покинуть «ирисок» может основной вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд и несколько других футболистов.

Джордану Пикфорду 29 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вратаря в 22 миллиона евро.