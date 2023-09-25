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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Пиццерия поиздевалась над «Челси»

25 Сентября 2023 • 14:19 Комментировать

В трёх последних матчах Премьер-лиги «Челси» не побеждал и даже не забивал. На этом отрезке команда Маурисио Почеттино проиграла «Ноттингем Форест» и «Астон Вилле» (по 0:1), а также сыграла вничью с «Борнмутом» (0:0).

Британский филиал Domino's Pizza решил подшутить и, можно сказать, поиздеваться над проблемным «Челси», оставив комментарий на страничке клуба в одной из социальных сетей. Пиццерия подчеркнула, что свою работу делает гораздо лучше, чем футболисты «Челси».

«Мы доставили 852 609 пицц с тех пор, как «Челси» в последний раз забивал», - говорится в сообщении Domino's Pizza. Это сообщение набрало огромное количество «лайков».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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