​Пиццерия поиздевалась над «Челси»

В трёх последних матчах Премьер-лиги «Челси» не побеждал и даже не забивал. На этом отрезке команда Маурисио Почеттино проиграла «Ноттингем Форест» и «Астон Вилле» (по 0:1), а также сыграла вничью с «Борнмутом» (0:0).

Британский филиал Domino's Pizza решил подшутить и, можно сказать, поиздеваться над проблемным «Челси», оставив комментарий на страничке клуба в одной из социальных сетей. Пиццерия подчеркнула, что свою работу делает гораздо лучше, чем футболисты «Челси».

«Мы доставили 852 609 пицц с тех пор, как «Челси» в последний раз забивал», - говорится в сообщении Domino's Pizza. Это сообщение набрало огромное количество «лайков».