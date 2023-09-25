​Гвардиола отказался от своих слов о Нунесе, которого он называл одним из лучших в мире

В летнее трансферное окно состав «Манчестер Сити» пополнил полузащитник Матеус Нунес. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола называл этого футболиста одним из лучших полузащитников в мире. Теперь испанский специалист отказался от своих слов.

«Может быть, я немного преувеличил. Это не так. Но он действительно качественный, исключительный футболист», - сказал Гвардиола журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в среду, 27 сентября, - против «Ньюкасла» на выезде в Кубке английской лиги.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей в новом чемпионате Англии.