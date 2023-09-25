​Только финалисты Лиги чемпионов ещё не проигрывали в топ-5 лигах

В воскресенье «Реал» проиграл мадридское дерби в гостях у «Атлетико» со счётом 1:3. Для команды Карло Анчелотти это первая осечка в новом чемпионате Испании – в предыдущих пяти играх «сливочные» лишь побеждали.

Если брать топовую пятёрку европейских лиг, то только две команды набрали максимальное количество очков. Любопытно, что этими командами являются финалисты прошлого сезона Лиги чемпионов – «Манчестер Сити» и «Интер».

«Манчестер Сити» в Премьер-иге выиграл шесть матчей из шести, а «Интер» в Серии А – пять матчей из пяти.

Напомним, что в июньском финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.