Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может покинуть Английскую премьер-лигу в январское трансферное окно.

Как стало известно Todofichajes, в подписании итальянского футболиста заинтересован стамбульский «Фенербахче». Турки хотели усилиться опытным игроком в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась. Клуб предпримет еще одну попытку подписать Жоржиньо в январе.

31-летний опорник выступает за «канониров» с января текущего года. Его трудовой договор рассчитан до середины 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.