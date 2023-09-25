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Жоржиньо может уехать из «Арсенала» в Турцию слухи

25 Сентября 2023 • 12:58 Комментировать

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может покинуть Английскую премьер-лигу в январское трансферное окно.

Как стало известно Todofichajes, в подписании итальянского футболиста заинтересован стамбульский «Фенербахче». Турки хотели усилиться опытным игроком в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась. Клуб предпримет еще одну попытку подписать Жоржиньо в январе.

31-летний опорник выступает за «канониров» с января текущего года. Его трудовой договор рассчитан до середины 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Арсенал Лондон Жоржиньо
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