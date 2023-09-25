«Манчестер Юнайтед» нацелен на полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио имеет варианты трудоустройства в клубах Английской премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По информации источника, в подписании французского футболиста заинтересованы «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». «Старая синьора», в свою очередь, не хочет отпускать Адриена и планирует подписать с ним новый трудовой договор.

В текущем сезоне чемпионата Италии Рабио провел пять поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Срок действующего трудового договора между 28-летним полузащитником и «старой синьорой» рассчитан до лета следующего года.