Это было ужасно: Почему дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» не оправдало ожиданий

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходило дерби северного Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Команды не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью со счётом 2:2. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями об увиденном в главном матче шестого тура.

В последнее время мне редко удаётся смотреть матчи АПЛ, но, к счастью, в воскресенье такая возможность появилась. Дерби «Арсенала» против «Тоттенхэма» приковывало особое внимание, поскольку на сей раз это было не просто принципиальное противостояние соседей по северному Лондону, а противостояние команд, которые хорошо провели стартовый отрезок, набрав по 13 очков из 15 возможных. Было любопытно посмотреть, что собой представляет нынешний «Арсенал» и, главное, нынешний «Тоттенхэм», который потерял Гарри Кейна и только начал путь под руководством Анге Постекоглу.

Дерби оставило после себя странные чувства. Был темп, были эмоции, были голы… Но если учитывать статус матча – а это был матч топ-команд – то количество грубейших ошибок оказалось просто невероятным. Ясно, что любой гол так или иначе является следствием какой-то ошибки, и сыграй команды идеально, то на табло горели бы нули. Но видеть так много брака в исполнении футболистов команд, которые думают – наверняка думают – о титуле АПЛ было странно. Брак был даже в относительно простых ситуациях. И это «резало» глаз.

Почти все голы и опасные моменты в матче «Арсенала» и «Тоттенхэма» были следствием грубейших ошибок. В ситуации с голами «канониров» со знаком минус отличался Кристиан Ромеро, который действовал несуразно. В первом тайме чемпион мира сыграл неосторожно и срезал мяч в сетку своих ворот, а во втором – привёз пенальти. Не знаю, можно ли сильно винить Ромеро за эту игру рукой, всё-таки он выдвигался на соперника больше инстинктивно. Но с внедрением ВАР, по-моему, уже все защитники держат в уме, что руки в своей штрафной площади нужно прятать за спину. Ромеро сыграл как-то неряшливо.

Что касается голов «Тоттенхэма», то в первом эпизоде как-то непонятно сыграл Букайо Сака. В начальной фазе борьбы с Джеймсом Мэддисоном на фланге игрок «Арсенала» явно занял неправильную позицию, что помогло сопернику легко ускользнуть, ворваться в штрафную площадь и отдать голевой пас. А перед вторым голом «шпор» что-то несуразное в центре поля сотворил Жоржиньо. Итальянец сначала замешкался, потом ошибочно пошёл в обводку и допустил потерю. Спустя считанные секунды Хынмин Сон оформил дубль.

Были и другие грубые ошибки. Ещё при нулях на табло Дестини Удоги сделал плохой пас с левого фланга в свою штрафную на Микки ван де Вена. По сути, Удоги вывел Эдди Нкетиа на свидание с вратарём, пускай и под острым углом. «Тоттенхэму» в том эпизоде повезло, что Нкетиа решил наносить удар, хотя в центре у него был хороший вариант с пасом. С выстрелом с острого угла вратарь Викарио справился. Позже, уже после первого гола «Арсенала», начудил Джеймс Мэддисон. «Тоттенхэм» разыгрывал мяч через защитников и вратаря, и Мэддисон грамотно вышел под передачу к линии своей штрафной. Хавбек должен был понимать, что сзади его будет поджимать соперник, но он как-то слишком вальяжно отнёсся к ситуации и принял мяч под подошву вместо того, чтобы сразу сделать пас. При этом при приёме Мэддисон толком не защитил мяч корпусом, поэтому Габриэль Жезус легко его «обокрал». Бразилец оказался перед воротами и вратарём по центру, но метров с метров с четырнадцати он запустил мяч над перекладиной.

Можно вспомнить и ситуацию, возникшую перед первым голом «Тоттенхэма», когда Давид Райя, как показалось, потерял ворота, и навес с правого фланга чуть не превратился в гол. Были эпизоды, когда футболисты в режиме суматохи не могли толком выбить мяч из своей штрафной, либо в начале атак делали несуразные передачи...

Если делать вывод, то матч «Арсенала» и «Тоттенхэма» получился интересным для нейтральных зрителей, которые просто смотрели футбол и ни о чём не думали. Но для фанатов клубов и главных тренеров дерби могло показаться ужасным, учитывая количество ошибок. Если брать именно качество игры, то матч явно не оправдал ожиданий. По содержанию это была игра скорее двух середняков, чем двух команд, которые хотят претендовать на чемпионский титул. «Канонирам» и «шпорам» нужно делать выводы, ведь с такой игрой у них будут проблемы с попаданием в топ-4 Премьер-лиги.

Александр Тихий