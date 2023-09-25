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Фергюсон доволен, что не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

25 Сентября 2023 • 12:36 Комментировать

Ведущий форвард «Брайтона» Эван Фергюсон остался доволен, что не перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Как стало известно источнику, ирландского бомбардира порадовал тот факт, что сторонам не удалось согласовать условия сделки. Фергюсон хочет на данном этапе карьеры продолжать выступать за «Брайтон».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 18-летний нападающий провел шесть поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Контракт Эвана с «чайками» рассчитан до лета 2028 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Эван Фергюсон
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