«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Межбри

Полузащитник Ханнибал Межбри, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может подписать новый трудовой договор с манкунианским грандом. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Срок действующего контракта между «красными дьяволами» и хавбеком рассчитан до 2024 года. В соглашении прописана опция пролонгации на один сезон.

20-летний полузащитник принял участие в двух поединках нынешнего сезона Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

По итогам шести туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал девять баллов и занимает девятое место в таблице.