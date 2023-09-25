Нападающий «Челси» Броя: «Какое же невероятно эмоциональное чувство — вернуться на поле»

Нападающий «Челси» Армандо Броя высказался о поражении своей команды от «Астон Виллы» (0:1) в матче шестого тура АПЛ.

Напомним, что минувшая встреча стала для 22-летнего албанца первой в нынешнем сезоне, так как ранее он восстанавливался после травмы.

«Очевидно, не тот результат, на который мы надеялись, но какое же невероятно эмоциональное чувство — вернуться на поле после стольких месяцев отсутствия», — сказал Броя после игры.

В шести турах текущего розыгрыша чемпионата Англии «Челси» набрал пять очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках АПЛ «синие» проведут 2 октября против «Фулхэма».