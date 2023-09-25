Журналист Каннингем: «Мудрик – олицетворение провального проекта владельцев «Челси»

Журналист Сэм Каннингем назвал вингера «Челси» Михаила Мудрика олицетворением провального проекта новых владельцев, которые летом 2022 года выкупили клуб у Романа Абрамовича.

«Мудрик – олицетворение провального проекта владельцев «Челси». Молодой игрок без опыта, который стоил больших денег и подписал восьмилетний контракт. Более миллиарда евро было потрачено для того, чтобы построить команду из молодых и необстрелянных игроков. С этим до сих пор не смогли справиться такие тренеры, как Грэм Поттер и Маурисио Почеттино», – написал Каннингем в социальных сетях.

Напомним, Мудрик перебрался в «Челси» в январе, но до сих пор не отметился в АПЛ ни одним забитым голом.