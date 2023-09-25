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«Челси» летом отказался продавать Брою, хотя игрок был интересен «Милану» и «Вест Хэму»

25 Сентября 2023 • 10:59 Комментировать
Кальяри
...
Милан
1 6.00 X 4.30 2 1.57
27.09 19:30

Лондонский «Челси» летом мог продать своего воспитанника Армандо Брою. По информации от журналиста Фабрицио Романо, албанец был интересен «Милану» и «Вест Хэму», но «пенсионеры» отказались расставаться с футболистом, который лишь год назад подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Напомним, Броя зимой 2022 года получил травму крестообразных связок колена, из-за которой пропустил внушительный срок. Армандо только вчера вернулся на поле в матче с «Астон Виллой» в Английской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает на Брою в обозримом будущем и верит, что нападающий сможет заиграть даже после серьёзной травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Вест Хэм Армандо Броя
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