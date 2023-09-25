«Челси» летом отказался продавать Брою, хотя игрок был интересен «Милану» и «Вест Хэму»

Лондонский «Челси» летом мог продать своего воспитанника Армандо Брою. По информации от журналиста Фабрицио Романо, албанец был интересен «Милану» и «Вест Хэму», но «пенсионеры» отказались расставаться с футболистом, который лишь год назад подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Напомним, Броя зимой 2022 года получил травму крестообразных связок колена, из-за которой пропустил внушительный срок. Армандо только вчера вернулся на поле в матче с «Астон Виллой» в Английской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает на Брою в обозримом будущем и верит, что нападающий сможет заиграть даже после серьёзной травмы.