Невилл: «Не понимаю, что «Челси» пытается делать»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил выступления лондонского «Челси» в этом сезоне. Напомним, команда Маурисио Почеттино вчера потерпела третье поражения в Английской премьер-лиге, хотя в турнире прошло всего шесть туров.

«Не понимаю, что «Челси» пытается делать. Что вообще происходит? Я верю в Маурисио Почеттино, но мне кажется, что у него большая колода карт в руках, но при этом он не знает, какие из них нужно бросить в игру», – цитирует Невилла журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» при новых владельцах с лета 2022 года выложил на трансферы свыше миллиарда евро.