Совладелец «Челси» Эгбали поговорил с игроками после поражения от «Астон Виллы»

Один из владельцев лондонского «Челси» Бехдад Эгбали вчера провёл беседу с футболистами команды после поражения от «Астон Виллы». По информации от Daily Express, Эгбали лично зашёл в раздевалку команды и поговорил с игроками.

Напомним, «Челси» проиграл «Астон Вилле» со счётом 0:1, игра в меньшинстве большую часть второго тайма. Красную карточку в составе «синих» получил правый защитник Мало Гюсто, который из-за дисквалификации пропустит три последующих матча.

«Челси» потерпел уже три поражения в шести турах Английской премьер-лиги. Также команда Маурисио Почеттино дважды сыграла вничью и одержала одну победу.