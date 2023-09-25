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Галлахер — о поражении от «Астон Виллы»: «Мы разочарованы и намерены исправить ситуацию»

25 Сентября 2023 • 09:45 Комментировать
Челси
0:1
Астон Вилла
окончен

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался о поражении в матче шестого тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1).

«Очень обидно проиграть. Мы вступили в эту игру, пытаясь выиграть. Очевидно, красная карточка не помогла, но мы не можем оправдываться. Мы разочарованы и намерены исправить ситуацию к следующей игре», — цитирует Галлахера официальный сайт «Челси».

Английский футболист также отметил, что игрокам «Челси» необходимо сохранять позитивный настрой и упорно работать на тренировках, чтобы справиться с ситуацией, в которой оказалась команда.

В шести турах АПЛ «Челси» набрал пять очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Отметим, что в стартовых матчах чемпионата Англии «синие» сумели одержать лишь одну победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Астон Вилла Конор Галлахер
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