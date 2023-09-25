Клопп: «Нуньес сделал большой шаг, он стал угрозой»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форварда команды Дарвина Нуньеса в текущем сезоне.

«Дарвин сделал большой шаг за последнее время. Он представляет угрозу для соперников. В этом сезоне Нуньес смотрится намного лучше, чем прежде. Мы наши способ строить игру вокруг него. Джонс и Собослаи отлично помогают ему. Это очень хорошо для команды», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.com.

Уругвайский нападающий выступает за мерсисайдский коллектив с лета прошлого года. В текущем сезоне Дарвин принял участие в семи поединках, отметившись четырьмя голами и двумя голевыми передачами.