Гари Невилл рассказал, чего не хватает «Арсеналу»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о результате поединка чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Нынешнему «Арсеналу» не хватает хладнокровия. Этой команде нужны несколько опытных игроков, которые будут руководить одноклубниками. Характер начинает работать, когда вы понимаете, что находитесь в опасности. В прошедшей встрече «канониры» так и не смогли собраться», - передает слова Невилла Sky Sports.

После шести туров Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.