Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл рассказал, чего не хватает «Арсеналу»

25 Сентября 2023 • 07:26 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о результате поединка чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Нынешнему «Арсеналу» не хватает хладнокровия. Этой команде нужны несколько опытных игроков, которые будут руководить одноклубниками. Характер начинает работать, когда вы понимаете, что находитесь в опасности. В прошедшей встрече «канониры» так и не смогли собраться», - передает слова Невилла Sky Sports.

После шести туров Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гари Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
08:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньес сделал большой шаг, он стал угрозой»
07:26 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл рассказал, чего не хватает «Арсеналу»
02:00 · Англия. Премьер-лига
​Родри получил самое быстрое удаление во втором тайме за всю историю наблюдений
01:55 · Англия. Премьер-лига
​Уоткинс: «Приятно забить и принести победу»
01:44 · Англия. Премьер-лига
​Хынмин: «Мы сражались до финального свистка»
01:31 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: «Важно, что не пропустили»
01:22 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Наш худший матч на моей памяти» 1
01:00 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Я разочарован»
00:30 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» повторил свою самую крупную победу в АПЛ
00:27 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Шеффилда»: «Надеюсь, наш сезон будут вспоминать не по этому матчу»
00:17 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Возможно, это было идеальное выступление»
24 Сентября
23:55 · Англия. Премьер-лига
​Лес Фердинанд: «Шеффилд Юнайтед» словно не хотел играть»
23:51 · Англия. Премьер-лига
​Лено рассказал, поему решил покинуть «Арсенал»
23:16 · Англия. Премьер-лига
​Хау вступился за Тонали
22:38 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Тоттенхэма» Постекоглу подвёл итоги матча против «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем