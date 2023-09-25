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​Родри получил самое быстрое удаление во втором тайме за всю историю наблюдений

25 Сентября 2023 • 02:00 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ноттингем Форест
окончен

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» в шестом туре английского чемпионата, но победа далась чемпиону страны не так и просто - в самом начале второй половины матча команда Хосепа Гвардиолы осталась в меньшинстве из-за удаления Родри Эрнандеса, более известного как Родри.

Как выяснилось, полученная им на двадцать седьмой секунде второго тайма красная карточка стала самой быстрой за все время сбора аналогичной подробной статистике в высшей лиге английского футбола.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном», это случится в последний день сентября.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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