​Родри получил самое быстрое удаление во втором тайме за всю историю наблюдений

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» в шестом туре английского чемпионата, но победа далась чемпиону страны не так и просто - в самом начале второй половины матча команда Хосепа Гвардиолы осталась в меньшинстве из-за удаления Родри Эрнандеса, более известного как Родри.

Как выяснилось, полученная им на двадцать седьмой секунде второго тайма красная карточка стала самой быстрой за все время сбора аналогичной подробной статистике в высшей лиге английского футбола.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном», это случится в последний день сентября.