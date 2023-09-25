​Уоткинс: «Приятно забить и принести победу»

В шестом туре английского чемпионата «Астон Вилла» обыграла на выезде «Челси», а единственный мяч встречи забил Олли Уоткинс, для которого гол стал первым в сезоне, при том, что в прошлом чемпионате он был лучшим бомбардиром команды. Уоткинс прокомментировал свой успех:

- Приятно забить и выиграть матч. Я давно не забивал. И очень приятно, что забил именно в таком важном матче. У нас очень хорошая команда, но несколько важных игроков сейчас не могут играть, они в лазарете, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Астон Вилле» предстоит сыграть с «Брайтоном».