​Хынмин: «Мы сражались до финального свистка»

Лондонские клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали боевое дерби, сыграв вничью - 2:2. Капитан «Тоттенхэма» Сон Хынмин прокомментировал итоги игры, он похвалил своих партнеров по команде за то, что сражались до самого конца игры.

- Это было настоящее дерби, жесткая игра. Мы сражались до самого конца игры, до финального свистка. Мы дали в этом матче все, нам нечего стыдиться перед фанатами. Хотелось победить, но важно то, что игра была хорошей, - цитирует слова Хынмина BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем».