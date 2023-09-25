​Эмери: «Важно, что не пропустили»

«Астон Вилла» одержала победу в шестом туре английского чемпионата, прием не где-нибудь, а в Лондоне, в матче с «Челси». Испанский наставник «вилланов» Унаи Эмери очень доволен успехом, особенно тем, что его команда не пропустила.

- Очень важно стараться быть стабильным в Премьер-лиге. Мы должны были сыграть сильнее, чем против «Ньюкасла» и «Ливерпуле», и мы смогли. Тут всегда трудно выигрывать, но мы использовали свои шансы. Важно, что сохранили ворота сухими. Работа еще есть, но мне нравится, как развивается ситуация, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

В следующем туре «Астон Вилла» примет «Брайтон».