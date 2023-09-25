​Де Дзерби: «Наш худший матч на моей памяти»

В шестом туре английского чемпионата «Брайтон» обыграл дома «Борнмут», но, несмотря на это, итальянский наставник клуба Роберто де Дзерби считает прошедший матч худшим за все время работы в «Брайтоне», то есть за прошедший год. Он пояснил, почему:

- Мы сыграли худший матч на моей памяти. Несколько раз нам повезло. Впервые нам пришлось играть матч чемпионата после игры в еврокубках. Теперь это станет регулярным, нужно адаптироваться к этому, применять ротацию. В этот раз выиграли на характере, хотя играли не лучшим образом, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Астон Виллой».