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​Де Дзерби: «Наш худший матч на моей памяти»

25 Сентября 2023 • 01:22 Комментировать
Брайтон
3:1
Борнмут
окончен

В шестом туре английского чемпионата «Брайтон» обыграл дома «Борнмут», но, несмотря на это, итальянский наставник клуба Роберто де Дзерби считает прошедший матч худшим за все время работы в «Брайтоне», то есть за прошедший год. Он пояснил, почему:

- Мы сыграли худший матч на моей памяти. Несколько раз нам повезло. Впервые нам пришлось играть матч чемпионата после игры в еврокубках. Теперь это станет регулярным, нужно адаптироваться к этому, применять ротацию. В этот раз выиграли на характере, хотя играли не лучшим образом, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Астон Виллой».


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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Борнмут Роберто де Дзерби
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