​Почеттино: «Я разочарован»

Лондонский «Челси» не может забить уже три матча кряду, в шестом туре английского чемпионата это привело к домашнему поражению от «Астон Виллы», которой руководит испанец Унаи Эмери. У руля «Челси» также стоит испаноязычный специалист, речь идет о Маурисио Почеттино, который прокомментировал итоги прошедшего матча. Он уверен в том, что удаление испортило его команде матч:

- Я разочарован. Думаю, что до удаления мы играли лучше. Вдесятером всегда непросто, но мы старались. Сейчас надо больше работать, - считает Почеттино, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Фулхэмом».