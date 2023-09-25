​«Ньюкасл» повторил свою самую крупную победу в АПЛ

Шестой тур английского чемпионата ознаменовался невероятно крупной победой «Ньюкасла» в игре с «Шеффилд Юнайтед» - «сороки» забили в гостях целых восемь мячей.

Эта победа, во-первых, стала самой крупной гостевой в абсолюте для «Ньюкасла», за все время участия в высшей лиге чемпионата Англии, как бы она ни называлась.

Во-вторых, это стало повторением самой крупной победы клуба в АПЛ в принципе - в предыдущий раз «сороки» так выиграли в 1999 году, что любопытно, также у клуба из Шеффилда - «Шеффилд Уэнсдэй».

Но если брать весь чемпионат Англии, то есть даже выступления в низших лигах, то у «Ньюкасла» была победа и покрупнее - 13:0 в игре с «Ньюпорт Каунти» в октябре 1946 года.