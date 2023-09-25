​Наставник «Шеффилда»: «Надеюсь, наш сезон будут вспоминать не по этому матчу»

Английский «Шеффилд Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение в шестом туре Премьер-лиги - команда, вернувшаяся в высший свет английского футбола, пропустила восемь безответных мячей от «Ньюкасла», причем на своем поле. Наставник «Шеффилда» Пол Хекингботтом выразил надежду, что сезон для команды сложится иначе, а не так, как прошедший матч.

- Мы понимаем, где играем, скорее всего, мы бы все равно проиграли, даже если бы не проблемы с организацией, которые привели к первым трем голам в первом тайме. Нам надо извлечь уроки и выводы из произошедшего, и тогда сезон будут вспоминать по другим матчам, не по этому, - цитирует слова Хекингботтома BBC Sport.