​Хау: «Возможно, это было идеальное выступление»

В матче шестого тура английского чемпионата «Ньюкасл» съездил в Шеффилд и там просто-таки уничтожил местный клуб, вернувшийся в нынешнем сезоне в АПЛ. После игры наставник «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что его команда провела, возможно, идеальный матч.

- Очень хорошо. Я не знаю, было ли это идеальное выступление, ведь мы всегда хотим добиться еще большего. Тут не так просто играть, особенно после матча в европейских кубках. А потому я восхищен самоотдачей игроков, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет с «Бернли», это случится в последний день сентября.