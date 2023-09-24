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​Лес Фердинанд: «Шеффилд Юнайтед» словно не хотел играть»

24 Сентября 2023 • 23:55 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:8
Ньюкасл
окончен

В пятом туре английского чемпионата «Ньюкасл» учинил настоящий разгром в гостях «Шеффилд Юнайтед», и бывший футболист «сорок» Лес Фердинанд считает это очень плохим знаком для Пола Хекингботтома, наставника «Шеффилда». По его мнению, команда проявила полное отсутствие характера.

- Это очень серьезный сигнал. Особенно уходящая со стадиона публика. Принять отсутствие качества еще можно, но не отсутствие характера. Большую часть матча «Шеффилд Юнайтед» не хотел сражаться с «Ньюкаслом», - считает Лес Фердинанд, слова которого цитирует BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Лес Фердинанд Пол Хекингботтом
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