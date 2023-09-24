​Лено рассказал, поему решил покинуть «Арсенал»

Немецкий голкипер Бернд Лено вполне успешно защищал цвета «Арсенала», но в 2022 году решил покинуть клуб и сейчас выступает в далеко не столь престижном «Фулхэме». Он рассказал, почему решил покинуть клуб - по его словам, Лено почувствовал, что в «Арсенале» воспитали достойную замену для него в лице Аарона Ремсдейла.

- Когда я понял, что дело не в выступлениях, то тут же принял решение уйти. Клуб хотел заработать на моей продаже, и я принял это. Я думал об Аароне, он отличный вратарь. И даже тренер вратарей сказал мне - «не мешай Аарону, тебе лучше уйти», - цитирует слова Лено The Times.