​Хау вступился за Тонали

Итальянский полузащитник Сандро Тонали отлично начал сезон в АПЛ, забив уже в первом же матче за «Ньюкасл», но затем несколько потерялся. Поддержать итальянца решил наставник «сорок» Эдди Хау, благодушно настроенный после того, как его команда выиграла со счетом 8:0 у «Шеффилд Юнайтед».

- Он потерял чуть время из-за вызова в сборную, в то время как остальные игроки тренировались. В таких условиях новому игроку еще тяжелее интегрироваться в команду. Он - невероятная личность, я уверен, что со временем он будет играть все лучше и лучше, - цитирует слова Хау итальянское новостное агентство ITASportPress.