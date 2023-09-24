Наставник «Тоттенхэма» Постекоглу подвёл итоги матча против «Арсенала»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвёл итоги матча шестого тура Английской премьер-лиги против «Арсенала», который завершился вничью со счётом 2:2.

Специалист считает, что в плане игры его команда показала все, на что способна, и похвалил игроков за то, что проявили настоящее мужество и храбрость.

«Наша команда растет. С точки зрения качества футбола мы все еще находимся в самом начале, но я впечатлен тем характером, который мы демонстрируем», - приводит слова Постекоглу BBC.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков.