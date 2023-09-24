​«Бавария» нашла замену Нойеру в топ-клубе АПЛ

«Бавария» хочет подписать вратаря, который бы заменил Мануэля Нойера в долгосрочной перспективе. Как сообщает TodoFichaes, мюнхенский гранд положил глаз на Аарона Ремсдейла из «Арсенала».

В последнее время 25-летний Ремсдейл в лондонской команде проигрывает конкуренцию Давиду Райе, поэтому вариант со сменой клубной прописки может подходить англичанину.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Аарона Ремсдейла в 40 миллионов евро.

Добавим, что Мануэль Нойер давно не играл за «Баварию». В зимнее межсезонье вратарь получил серьёзный перелом. Сейчас 37-летний Нойер тренируется, но пока не в общей группе.