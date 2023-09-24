​«Шеффилд Юнайтед» потерпел самое крупное поражение за всю историю выступлений в чемпионате

Один из самых старых клубов Англии был унижен в шестом туре чемпионата страны, команда пропустила восемь безответных голов от «Ньюкасла», и все это случилось дома.

Во-первых, это было самое крупное поражение «Шеффилда» в высшей лиге английского футбола, причем не только в АПЛ, а в принципе, и в первом дивизионе также. Во-вторых, восемь мячей команда не пропускала с ноября 1933 года - тогда она проиграла «Мидлсбро» со счетом 3:10.

В следующем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» предстоит сыграть в Лондоне с «Вест Хэмом», этос лучится в последний день сентября.