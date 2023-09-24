​«Челси» не забил уже в 13 матчах АПЛ в 2023 году - это худший результат за почти 30 лет

Шестой тур английского чемпионата вновь вселил грусть в сердца «пенсионеров» - счетами, но не теми, что в бумагах, а теми, что на табло. Лондонский клуб проиграл «Астон Вилле», но еще печальнее то, что уже в третьей игре кряду «Челси» не может забить.

И вообще, количество матчей чемпионата в 2023 календарном году, в которых «Челси» не смог забить, достигло тринадцати. Это худший результат среди всех команд Премьер-лиги, а с самим «Челси» такой грусти не случалось с 1995 года - тогда команда в течение календарного года выдала четырнадцать таких матчей.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Фулхэмом».