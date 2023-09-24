​«Ньюкасл» установил рекорд АПЛ

В шестом туре английского чемпионата «Ньюкасл» славно отыгрался за не лучшее начало сезона, забив восемь безответных мячей в ворота вернувшегося в высшую лигу «Шеффилд Юнайтед».

Во-первых, это была самая крупная победа клуба в Премьер-лиге, но дело не только в этом - удивительно, но все восемь голов забили разные игроки, и «Ньюкасл» стал первым клубом в истории АПЛ, в составе которого за один матч отличились сразу восемь игроков.

В следующем туре английского чемпионата «сорокам» предстоит поединок с «Бернли», но уже в домашних стенах. Он пройдет в последний день сентября.