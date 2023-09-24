​При Абрамовиче такого не было: «Челси» - в двойке худших команд АПЛ за 2023 год

В воскресенье «Челси» в очередной раз огорчил армию своих поклонников. Команда Маурисио Почеттино проиграла «Астон Вилле» на своём поле со счётом 0:1.

Как сообщает Squawka, «Челси» входит в тройку худших команд Английской премьер-лиги в 2023 году. Речь, понятное дело, идёт о командах, которые проводят в топ-дивизионе весь год - то есть те, кто весной вылетел в Чемпионшип, и те, кто весной поднялся в Премьер-лигу, не учитываются.

Итак, если брать команды, которые весь 2023 год проводят в АПЛ, то тройка худших выглядит так: «Борнмут» (26 очков), «Эвертон» (25 очков в 27 играх), «Челси» (25 очков в 29 играх).

Напомним, что в 2022 году российский бизнесмен Роман Абрамович продал «Челси».