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«Ньюкасл» забил 8 мячей в ворота «Шеффилд Юнайтед»

24 Сентября 2023 • 20:30 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:8
Ньюкасл
окончен

В предпоследнем матче шестого тура Премьер-лиги Англии аутсайдеры из «Шеффилд Юнайтед» принимали «Ньюкасл». Фаворит сегодня был явно сильнее, но всё же потрясающе реализовывал свои моменты 15 из 17 ударов пришлись в створ, а около половины стали голевыми.  Шон Лонгстафф открыл счет в середине первого тайма, Дэн Бёрд в упор метко пробил головой. Свен Ботман выиграл борьбу вверху и сделал счет разгромным.

После перерыва Каллум Уилсон также головой забил четвертый гол. Энтони Гордон запустил мяч в сетку дальним ударом. Также отличился Мигель Альмирон. Бруно Гимараэс отправил мяч в цель на добивании. На 87-й минуте свое имя на табло вписал Александр Исак.

«Ньюкасл» взлетел на восьмое место, соперник - последний.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед0:8Ньюкасл
  21'Лонгстафф Шон (0:1)
  31'Бёрн Дэн (0:2)
  35'Ботман Свен (0:3)
  56'Уилсон Каллум (0:4)
  61'Гордон Энтони (0:5)
  68'Альмирон Мигель (0:6)
  73'Гимараэс Бруно (0:7)
  87'Исак Александр (0:8)
Фодеринхэм УэслиАхмедходжич Анел  28'Иган Джон  90'Робинсон Джек  34'Винисиус СоузаБогл Джейден 46' (Траоре Бени ( 46') Норвуд Оливер 62' (Дэвис Том ( 62') Хамер Густаво 66' (Слимане Анис ( 66'  75') Томас ЛюкАрчер КамеронМакати Джон 75' (Башам Крис ( 75')
Запасные: Брукс ЭндриСерики ФемиЛаруси ЯссерТрасти ОстонДэвис Адам
Поуп НикТриппьер Киран 70' (Ливраменто Валентино ( 70') Шёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно 81' (Холл Льюис ( 81') Андерсон ЭллиотАльмирон Мигель 70' (Тонали Сандро ( 70') Уилсон Каллум 70' (Исак Александр ( 70') Барнс Харви 12' (Гордон Энтони ( 12')
Запасные: Таргетт МэттМёрфи ДжейкобЛасcеллс ДжамалДубравка Мартин
24 сентября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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