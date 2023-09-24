«Ньюкасл» забил 8 мячей в ворота «Шеффилд Юнайтед»

В предпоследнем матче шестого тура Премьер-лиги Англии аутсайдеры из «Шеффилд Юнайтед» принимали «Ньюкасл». Фаворит сегодня был явно сильнее, но всё же потрясающе реализовывал свои моменты 15 из 17 ударов пришлись в створ, а около половины стали голевыми. Шон Лонгстафф открыл счет в середине первого тайма, Дэн Бёрд в упор метко пробил головой. Свен Ботман выиграл борьбу вверху и сделал счет разгромным.
После перерыва Каллум Уилсон также головой забил четвертый гол. Энтони Гордон запустил мяч в сетку дальним ударом. Также отличился Мигель Альмирон. Бруно Гимараэс отправил мяч в цель на добивании. На 87-й минуте свое имя на табло вписал Александр Исак.
«Ньюкасл» взлетел на восьмое место, соперник - последний.
Протокол игры
|21'Лонгстафф Шон (0:1)
|31'Бёрн Дэн (0:2)
|35'Ботман Свен (0:3)
|56'Уилсон Каллум (0:4)
|61'Гордон Энтони (0:5)
|68'Альмирон Мигель (0:6)
|73'Гимараэс Бруно (0:7)
|87'Исак Александр (0:8)
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел• 28'Иган Джон• 90'Робинсон Джек• 34'Винисиус Соуза•Богл Джейден46' (Траоре Бени (46') •Норвуд Оливер62' (Дэвис Том (62') •Хамер Густаво66' (Слимане Анис (66') • 75'Томас Люк•Арчер Камерон•Макати Джон75' (Башам Крис (75')
Запасные: Брукс Эндри•Серики Феми•Ларуси Яссер•Трасти Остон•Дэвис Адам
Поуп Ник•Триппьер Киран70' (Ливраменто Валентино (70') •Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно81' (Холл Льюис (81') •Андерсон Эллиот•Альмирон Мигель70' (Тонали Сандро (70') •Уилсон Каллум70' (Исак Александр (70') •Барнс Харви12' (Гордон Энтони (12')
24 сентября. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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