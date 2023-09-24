«Ньюкасл» забил 8 мячей в ворота «Шеффилд Юнайтед»

В предпоследнем матче шестого тура Премьер-лиги Англии аутсайдеры из «Шеффилд Юнайтед» принимали «Ньюкасл». Фаворит сегодня был явно сильнее, но всё же потрясающе реализовывал свои моменты 15 из 17 ударов пришлись в створ, а около половины стали голевыми. Шон Лонгстафф открыл счет в середине первого тайма, Дэн Бёрд в упор метко пробил головой. Свен Ботман выиграл борьбу вверху и сделал счет разгромным.

После перерыва Каллум Уилсон также головой забил четвертый гол. Энтони Гордон запустил мяч в сетку дальним ударом. Также отличился Мигель Альмирон. Бруно Гимараэс отправил мяч в цель на добивании. На 87-й минуте свое имя на табло вписал Александр Исак.

«Ньюкасл» взлетел на восьмое место, соперник - последний.