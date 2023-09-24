​Артета поддержал Жоржиньо после ошибок в дерби

«Арсенал» и «Тоттенхэм» в дерби северного Лондона сыграли вничью со счётом 2:2. Полузащитник Жоржиньо вышел на замену в перерыве и провёл, мягко говоря, не лучший матч. Он допустил ряд ошибок – после одной из них «шпоры» забили второй гол.

«Мне нравится Жоржиньо. Ошибки – это часть футбола. Мы все поддерживаем его, никаких сомнений», - сказал Артета после игры.

Следующий матч «Арсенал» проведёт в среду, 27 сентября, - против «Брентфорда» на выезде в Премьер-лиге.

Добавим, что в шести прошедших турах Премьер-лиги «Арсенал» отпраздновал четыре победы при двух ничьих.