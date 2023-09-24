​«Ювентус» повесил серьёзный ценник на Кьезу

«Атлетико» проявляет серьёзный интерес к атакующему полузащитнику Федерико Кьезе из «Ювентуса». Как сообщает TodoFichaes, «старая синьора» будет готова продать этого игрока, ведь клубу в его нынешней финансовой ситуации нужны деньги. При этом туринцы повесили на Кьезу серьёзный ценник – 70 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к 25-летнему Федерико Кьезе также проявляют гранды Премьер-лиги – «Челси» и «Ливерпуль».

В четырёх матчах за «Ювентус» в сезоне 2023/2024 Федерико Кьеза отметился тремя голами. Футболист выступает за «старую синьору» с октября 2020 года после перехода из «Фиорентины».