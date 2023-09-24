​Артета высказался о состоянии Райса

В воскресенье «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью с дерби северного Лондона (2:2). Полузащитник Деклан Райс был заменён уже после первого тайма. После игры рулевой «канониров» Микель Артета дал комментарий на этот счёт.

«У Райса был некий дискомфорт в спине, и он сказал нам, что в первом тайме не чувствовал себя комфортно. Мы оценили его состояние и решили сделать замену.

Много ли времени пропустит Райс? Надеюсь, что нет. Мы должны оценить его. Странно, когда такой игрок просит замену из-за дискомфорта. Посмотрим, что с ним», - сказал Артета в послематчевом комментарии.