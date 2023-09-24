«Брайтон» стал первым клубом за 18 лет не из «большой шестёрки», выигравшим пять раз на старте сезона

«Брайтон» - первая команда Английской премьер-лиги не из «большой шестёрки» за 19 лет, которая смогла победить в пяти матчах нового сезона из шести. Об этом сообщает Opta Sports, добавляя, что последним клубом АПЛ с таким достижением был «Чарльтон», который аж 18 лет назад одержал аналогичное число побед в первых шести стартовых матчах.

Напомним, что воскресным днём «Брайтон» смог ворваться в топ-3 турнирной таблицы АПЛ. «Чайки» одержали волевую победу над «Борнмутом», набрали 15 очков и теперь идут в аккурат на третьем месте. Выше – только «Манчестер Сити» (18 очков) и «Ливерпуль» (16 очков).