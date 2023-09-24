«Арсенал» и «Тоттенхэм» не определили сильнейшего в голевой перестрелке

В главном матче дня в Англии «Арсенал» играл против «Тоттенхэма». Моментов было не так много, но команды здорово реализовывали свои шансы. На первых минутах Ив Биссума стрелял с дальнего расстояния, Хынмин Сон подставил ногу и забил мяч, но был офсайд. Букайо Сака здорово финтил в штрафной, удар, и мяч от ноги Кристиана Ромеро срикошетил в сетку. Джеймс Мэддисон отобрал мяч, прорвался в штрафную и покатил под голевой удар Сону - 1:1. Сразу после перерыва Сака забил с пенальти, сильно направив мяч по центру ворот. В ответной атаке Мэддисон с Соном соорудили еще один гол - 2:2.
Соперники набрали по 14 очков и делят четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Ромеро Кристиан26'
|42'Хын-Мин Сон (1:1)
|(2:1) Сака Букайо54'
|55'Хын-Мин Сон (2:2)
Райя Давид•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Эдегор Мартин• 15'Райс Деклан46' (Хаверц Кай (46') • 57'Виейра Фабиу46' (Жоржиньо II (46') •Сака Букайо90' (Смит-Роу Эмиль (90') •Нкетиа Эдди• 67'Жезус Габриэл77' (Нелсон Райс (77')
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Ромеро Кристиан• 75'Ван де Вен Микки•Удоги Дестини• 15'Сарр Пап Матар• 45'Биссума Ив• 45'Кулушевски Деян•Мэддисон Джеймс78' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (78') •Джонсон Бреннан63' (Манор Соломон (63') •Хын-Мин Сон79' (Ришарлисон (79')
24 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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