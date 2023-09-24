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«Арсенал» и «Тоттенхэм» не определили сильнейшего в голевой перестрелке

24 Сентября 2023 • 18:02 Комментировать (8)
Арсенал
2:2
Тоттенхэм
окончен

В главном матче дня в Англии «Арсенал» играл против «Тоттенхэма». Моментов было не так много, но команды здорово реализовывали свои шансы. На первых минутах Ив Биссума стрелял с дальнего расстояния, Хынмин Сон подставил ногу и забил мяч, но был офсайд. Букайо Сака здорово финтил в штрафной, удар, и мяч от ноги Кристиана Ромеро срикошетил в сетку. Джеймс Мэддисон отобрал мяч, прорвался в штрафную и покатил под голевой удар Сону - 1:1. Сразу после перерыва Сака забил с пенальти, сильно направив мяч по центру ворот. В ответной атаке Мэддисон с Соном соорудили еще один гол - 2:2.

Соперники набрали по 14 очков и делят четвертое место.

Протокол игры  
Арсенал2:2Тоттенхэм
(1:0) Ромеро Кристиан26'  
  42'Хын-Мин Сон (1:1)
(2:1) Сака Букайо54'  
  55'Хын-Мин Сон (2:2)
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор Мартин  15'Райс Деклан 46' (Хаверц Кай ( 46'  57') Виейра Фабиу 46' (Жоржиньо II ( 46') Сака Букайо 90' (Смит-Роу Эмиль ( 90') Нкетиа Эдди  67'Жезус Габриэл 77' (Нелсон Райс ( 77')
Запасные: Томиясу ТакэхироЭльнени МохамедКивёр ЯкубРемсдейл АаронСедрик Соареш
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро Кристиан  75'Ван де Вен МиккиУдоги Дестини  15'Сарр Пап Матар  45'Биссума Ив  45'Кулушевски ДеянМэддисон Джеймс 78' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 78') Джонсон Бреннан 63' (Манор Соломон ( 63') Хын-Мин Сон 79' (Ришарлисон ( 79')
Запасные: Дэвис БенСкипп ОливерДайер ЭрикЭмерсон ЖуниорВелиз АлехоФорстер Фрейзер
24 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Тоттенхэм Арсенал Лондон
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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CorwinSky
24 Сентября 2023 в 19:00
Нормально так дерби сыграли
snk6565
24 Сентября 2023 в 18:15
Ржавая пушка дала осечку...тошно было смотреть в первом тайме на передвижной артеткин цирк...а самое веселое, что судьи на это ведутся (уже не в первом матче)...но результат радует, хотя, если бы ТТХ забил бы третий, было бы еще лучше))
Zed2891
24 Сентября 2023 в 18:46
На что ведутся судьи ? Если бы не клешня Ромеро, то был бы сто процентный гол, так что пенальти сто процентов. Его кстати в конце ещё и удалить надо было. Это конечно не отменяет конченности Ротеты по сравнению с Анге. Так что при чем здесь судьи ? Как там Манчестер, кстати, домучал вчера мощнейший Бернли))))). Все норм.
snk6565
24 Сентября 2023 в 18:54
Я не про пенальти, там без вопросов...я про тенденцию арсов в любом контакте валиться на поле и изображать смертные муки, даже если контакт был не вполне очевидным
Zed2891
24 Сентября 2023 в 18:14
Убрать Виейру и Райса и выпустить два косячника Хаверца и Жорика, больше вопросов к испанскому бриалину не имеется. Что это за команда(((, Хаверц, Жорик, Нкетия, Нельсон, и откуда появляется этот постоянный высокомерный пи...здеш про борьбу за чемпионство от мегаикспердов? Даже в сравнении с Тоттенхэмом это мусор, отборный шлак, вылетает Мартинелли и Троссар и все большой привет, дома, почти всосали Тоттенхэму. На что эта команда может рассчитывать с тем же ливером и Сити, стали за кино хуже и слабее, чем в прошлом году. Ну чем занимались все лето, почему Ливер, Тоттенхэм усилились, Брайтон так вообще не замечает потерь, а Арсенал опять, один шлак, заменил другим, более дорогим, ну когда уже это все закончится(((. Когда уже до высокомерного барана дойдет, что Хаверц и Жорик это игроки кубка лиги или кубка Англии и всё.
sasha85
24 Сентября 2023 в 19:12
Сколько ты поливал Мартинелли, типа тупой бегунок и т.п., а тут он вдруг потеря. Тебе только бы дерьмо расплескивать
Leonardis
24 Сентября 2023 в 18:09
Арсенал покатился...
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Окончен
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
2
1.80 4.30 4.10
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
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3
1
1.57 4.70 5.60
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Брайтон Брайтон
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