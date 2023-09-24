«Арсенал» и «Тоттенхэм» не определили сильнейшего в голевой перестрелке

В главном матче дня в Англии «Арсенал» играл против «Тоттенхэма». Моментов было не так много, но команды здорово реализовывали свои шансы. На первых минутах Ив Биссума стрелял с дальнего расстояния, Хынмин Сон подставил ногу и забил мяч, но был офсайд. Букайо Сака здорово финтил в штрафной, удар, и мяч от ноги Кристиана Ромеро срикошетил в сетку. Джеймс Мэддисон отобрал мяч, прорвался в штрафную и покатил под голевой удар Сону - 1:1. Сразу после перерыва Сака забил с пенальти, сильно направив мяч по центру ворот. В ответной атаке Мэддисон с Соном соорудили еще один гол - 2:2.

Соперники набрали по 14 очков и делят четвертое место.