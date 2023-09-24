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«Челси» упустил все шансы в матче с «Астон Виллой» и вовсе проиграл

24 Сентября 2023 • 18:01 Комментировать (4)
Челси
0:1
Астон Вилла
окончен

Несчастный «Челси» продолжает мучиться в матчах Премьер-лиги. В равной игре с «Астон Виллой» «синие» были недалеки от победы, но сами всё запороли. Михаил Мудрик вывел Николаса Джексона один на один с голкипером, а Эмилиано Мартинес выручил. Энцо Фернандес метров с 12 едва не попал в девятку. Еще один выход один на один, голкипер справился с ударом Рахима Стерлинга. Еще один такой момент, но там был еще и офсайд. На 60-й минуте Мало Гюсто получил прямую красную карточку. Очень быстро после этого гости повели. Олли Уоткинс взял игру на себя и в итоге рикошетом от дальней штанги попал в цель. Бен Чилуэлл и  Мусса Диаби не смогли переиграть голкиперов, оставшись сами перед воротами.

«Челси» идет на 14-м месте, бирмингемцы - шестые.

Протокол игры  
Челси0:1Астон Вилла
  73'Уоткинс Олли (0:1)
Санчес РобертГюсто Мало  58'Дисаси АксельСилва ТьягоКолвилл ЛевиКайседо Мойсес 79' (Броя Армандо ( 79') Галлахер КонорСтерлинг РахимФернандес Энцо 68' (Палмер Коул ( 68') Мудрик Михаил 61' (Чилуэлл Бен ( 61'  90') Джексон Николас  50' 68' (Угочукву Лесли ( 68')
Запасные: Бергстрём ЛукасДейвид де СоузаМатсен ЯнКукурелья МаркПетрович Джордже
Мартинес Эмилиано  90'Кэш МэттиКонса ЭзриТоррес Пау IIДинь Люка  44'Макгинн Джон 75' (Бэйли Леон ( 75') Камара Бубакар I 90' (Дуран Джон ( 90') Соарес Дуглас  90'Дзаньоло Николо 75' (Рамси Джакоб ( 75') Диаби Мусса 81' (Тилеманс Юри ( 81') Уоткинс Олли 90' (Дендонкер Леандер ( 90')
Запасные: Келлиман ОмариЛенгле КлеманОльсен РобинЧамберс Калум
24 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Челси Астон Вилла
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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CorwinSky
24 Сентября 2023 в 18:58
Жесть. И добавить нечего
snk6565
24 Сентября 2023 в 18:24
Тут даже ехидничать не хочется...мои искренние фанатам пенсов...это просто какой то сюр и наглядная иллюстрация к чему мы можем прикатиться
InterSan
24 Сентября 2023 в 18:16
Похоже, отставка не за горами......
Ну, или же, дать Тренеру сезон для адаптации, а летом купить игроков именно под него. Не просто всех подряд и каждого, а под него.
Leonardis
24 Сентября 2023 в 18:14
Похоже, чемпионшип светит...
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