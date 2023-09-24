«Челси» упустил все шансы в матче с «Астон Виллой» и вовсе проиграл

Несчастный «Челси» продолжает мучиться в матчах Премьер-лиги. В равной игре с «Астон Виллой» «синие» были недалеки от победы, но сами всё запороли. Михаил Мудрик вывел Николаса Джексона один на один с голкипером, а Эмилиано Мартинес выручил. Энцо Фернандес метров с 12 едва не попал в девятку. Еще один выход один на один, голкипер справился с ударом Рахима Стерлинга. Еще один такой момент, но там был еще и офсайд. На 60-й минуте Мало Гюсто получил прямую красную карточку. Очень быстро после этого гости повели. Олли Уоткинс взял игру на себя и в итоге рикошетом от дальней штанги попал в цель. Бен Чилуэлл и Мусса Диаби не смогли переиграть голкиперов, оставшись сами перед воротами.
«Челси» идет на 14-м месте, бирмингемцы - шестые.
Протокол игры
|73'Уоткинс Олли (0:1)
Санчес Роберт•Гюсто Мало• 58'Дисаси Аксель•Силва Тьяго•Колвилл Леви•Кайседо Мойсес79' (Броя Армандо (79') •Галлахер Конор•Стерлинг Рахим•Фернандес Энцо68' (Палмер Коул (68') •Мудрик Михаил61' (Чилуэлл Бен (61') • 90'Джексон Николас 50'68' (Угочукву Лесли (68')
Мартинес Эмилиано• 90'Кэш Мэтти•Конса Эзри•Торрес Пау II•Динь Люка• 44'Макгинн Джон75' (Бэйли Леон (75') •Камара Бубакар I90' (Дуран Джон (90') •Соарес Дуглас• 90'Дзаньоло Николо75' (Рамси Джакоб (75') •Диаби Мусса81' (Тилеманс Юри (81') •Уоткинс Олли90' (Дендонкер Леандер (90')
Запасные: Келлиман Омари•Ленгле Клеман•Ольсен Робин•Чамберс Калум
24 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Ну, или же, дать Тренеру сезон для адаптации, а летом купить игроков именно под него. Не просто всех подряд и каждого, а под него.
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