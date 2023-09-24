«Челси» упустил все шансы в матче с «Астон Виллой» и вовсе проиграл

Несчастный «Челси» продолжает мучиться в матчах Премьер-лиги. В равной игре с «Астон Виллой» «синие» были недалеки от победы, но сами всё запороли. Михаил Мудрик вывел Николаса Джексона один на один с голкипером, а Эмилиано Мартинес выручил. Энцо Фернандес метров с 12 едва не попал в девятку. Еще один выход один на один, голкипер справился с ударом Рахима Стерлинга. Еще один такой момент, но там был еще и офсайд. На 60-й минуте Мало Гюсто получил прямую красную карточку. Очень быстро после этого гости повели. Олли Уоткинс взял игру на себя и в итоге рикошетом от дальней штанги попал в цель. Бен Чилуэлл и Мусса Диаби не смогли переиграть голкиперов, оставшись сами перед воротами.

«Челси» идет на 14-м месте, бирмингемцы - шестые.