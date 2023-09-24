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«Вест Хэм» не смог остановить победную серию «Ливерпуля»

24 Сентября 2023 • 18:00 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вест Хэм
окончен

В шестом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм», который также хорошо начал этот сезон. Команды сыграли в открытый футбол и постоянно били по воротам, но точность подводила игроков в большинстве случаев. Томаш Соучек и Майкл Антонио должны были забивать в дебюте - сэйв голкипера и промах соответственно. В ответ Мохамед Салах заработал пенальти и открыл счет, пробив верхом чуть правее центра ворот. А конце тайма гости до верного разыграли красивую атаку, и Майкл Боуэн головой расстрелял цель. Кёртис Джонс тут же забил второй гол своей команды, но там вне игры бесспорно. Дарвин Нуньес запорол чудо-момент после идеального паса Салаха - промах. Еще одна атака, Нуньес на сей раз не сплоховал и пробил мимо голкипера - 2:1. Альфонс Ареола едва не получил мяч за шиворот, но спас, пусть и ударился о перекладину. Точку поставили «красные» в концовке, после подачи углового Виргил ван Дейк сыграл головой, а Диогу Жота переправил мяч в сетку - 3:1. Есть пятая победа подряд.

«Ливерпуль» уже второй, а соперник на седьмом месте.

Протокол игры  
Ливерпуль3:1Вест Хэм
(1:0) Салах Мохамед16'  
  42'Боуэн Джаррод (1:1)
(2:1) Нуньес Дарвин60'  
(3:1) Жота Диогу85'  
Алиссон БекерГомес ДжоМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюСобослаи ДоминикМакаллистер Алексис 88' (Эндо Ватару ( 88') Джонс Кёртис 77' (Гравенберх Райан ( 77') Салах МохамедНуньес Дарвин 81' (Жота Диогу ( 81') Диас Луис 81' (Гакпо Коди ( 81')
Запасные: Келлехер КаомхинЦимикас КостасКонате ИбраимаЭллиотт ХарвиКуанса Джарелл
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума Курт  82'Агер НаифЭмерсон ПалмиериСоучек Томаш 74' (Форнальс Пабло ( 74') Альварес Эдсон  36'Боуэн ДжарродУорд-Праус ДжеймсПакета Лукас 87' (Ингс Дэнни ( 87') Антонио Майкл 74' (Кудус Мохаммед ( 74')
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоКорне МаксвеллФабьянски ЛукашМавропанос КонстантиносБенрахма Саид
24 сентября. Стадион "Энфилд".

 

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Ливерпуль Вест Хэм
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