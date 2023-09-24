«Вест Хэм» не смог остановить победную серию «Ливерпуля»

В шестом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм», который также хорошо начал этот сезон. Команды сыграли в открытый футбол и постоянно били по воротам, но точность подводила игроков в большинстве случаев. Томаш Соучек и Майкл Антонио должны были забивать в дебюте - сэйв голкипера и промах соответственно. В ответ Мохамед Салах заработал пенальти и открыл счет, пробив верхом чуть правее центра ворот. А конце тайма гости до верного разыграли красивую атаку, и Майкл Боуэн головой расстрелял цель. Кёртис Джонс тут же забил второй гол своей команды, но там вне игры бесспорно. Дарвин Нуньес запорол чудо-момент после идеального паса Салаха - промах. Еще одна атака, Нуньес на сей раз не сплоховал и пробил мимо голкипера - 2:1. Альфонс Ареола едва не получил мяч за шиворот, но спас, пусть и ударился о перекладину. Точку поставили «красные» в концовке, после подачи углового Виргил ван Дейк сыграл головой, а Диогу Жота переправил мяч в сетку - 3:1. Есть пятая победа подряд.

«Ливерпуль» уже второй, а соперник на седьмом месте.