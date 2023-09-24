«Брайтон» ворвался в топ-3, добыв волевую победу в матче с «Борнмутом»

В шестом туре Премьер-лиги «Брайтон» играл против «Борнмута». Хозяева поля ожидаемо действовали первым номером и победили в итоге, хотя было непросто. Доминик Соланке подарил надежду гостям на 25-й минуте, но после автогола Милоша Керкеза команды ушли на перерыв при единицах на табло. Во втором тайме Каору Митома оформил дубль и принес «Брайтону» победу и место в тройке лучших команд. Соперник четвертый с конца.
Протокол игры
|25'Соланке Доминик (0:1)
|(1:1) Керкез Милош45'
|(2:1) Митома Каору46'
|(3:1) Митома Каору77'
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел• 37'Уэбстер Адам•Данк Льюис• 75'Эступиньян Первис•Дауд Махмуд74' (Балеба Карлос (74') •Гилмор Билли• 45'Буонанотте Факундо46' (Митома Каору (46') •Уэлбек Данни64' (Педро Жоао (64') •Саймон Адингра88' (Лемпти Тарик (88') •Фергюсон Эван46' (Фати Ансу (46')
Запасные: Лаллана Адам•Роша Игор II•Стил Джейсон•Марч Соломон
Нето Мурара•Ааронс Макс•Забарный Илья• 40'Келли Ллойд84' (Сенеси Маркос (84') • 90'Керкез Милош•Кук Льюис•Кристи Райан82' (Траоре Хамед (82') •Тавернер Маркус63' (Семеньо Антуан (63') •Биллинг Филип82' (Брукс Дэвид (82') • 89'Клюйверт Джастин63' (Уттара Данго (63') •Соланке Доминик
Запасные: Ионуц Андрей Раду•Смит Адам•Ротуэлл Джо•Синистерра Луис
24 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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