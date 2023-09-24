«Брайтон» ворвался в топ-3, добыв волевую победу в матче с «Борнмутом»

В шестом туре Премьер-лиги «Брайтон» играл против «Борнмута». Хозяева поля ожидаемо действовали первым номером и победили в итоге, хотя было непросто. Доминик Соланке подарил надежду гостям на 25-й минуте, но после автогола Милоша Керкеза команды ушли на перерыв при единицах на табло. Во втором тайме Каору Митома оформил дубль и принес «Брайтону» победу и место в тройке лучших команд. Соперник четвертый с конца.