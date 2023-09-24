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«Брайтон» ворвался в топ-3, добыв волевую победу в матче с «Борнмутом»

24 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать
Брайтон
3:1
Борнмут
окончен

В шестом туре Премьер-лиги «Брайтон» играл против «Борнмута». Хозяева поля ожидаемо действовали первым номером и победили в итоге, хотя было непросто. Доминик Соланке подарил надежду гостям на 25-й минуте, но после автогола Милоша Керкеза команды ушли на перерыв при единицах на табло. Во втором тайме Каору Митома оформил дубль и принес «Брайтону» победу и место в тройке лучших команд. Соперник четвертый с конца.

Протокол игры  
Брайтон3:1Борнмут
  25'Соланке Доминик (0:1)
(1:1) Керкез Милош45'  
(2:1) Митома Каору46'  
(3:1) Митома Каору77'  
Вербрюгген БартВельтман Йоел  37'Уэбстер АдамДанк Льюис  75'Эступиньян ПервисДауд Махмуд 74' (Балеба Карлос ( 74') Гилмор Билли  45'Буонанотте Факундо 46' (Митома Каору ( 46') Уэлбек Данни 64' (Педро Жоао ( 64') Саймон Адингра 88' (Лемпти Тарик ( 88') Фергюсон Эван 46' (Фати Ансу ( 46')
Запасные: Лаллана АдамРоша Игор IIСтил ДжейсонМарч Соломон
Нето МурараАаронс МаксЗабарный Илья  40'Келли Ллойд 84' (Сенеси Маркос ( 84'  90') Керкез МилошКук ЛьюисКристи Райан 82' (Траоре Хамед ( 82') Тавернер Маркус 63' (Семеньо Антуан ( 63') Биллинг Филип 82' (Брукс Дэвид ( 82'  89') Клюйверт Джастин 63' (Уттара Данго ( 63') Соланке Доминик
Запасные: Ионуц Андрей РадуСмит АдамРотуэлл ДжоСинистерра Луис
24 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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