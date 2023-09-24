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​Гранд АПЛ хотел переманить Хави из «Барселоны» слухи

24 Сентября 2023 • 15:42 Комментировать

На днях «Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Хави. Как сообщает TodoFichaes, каталонский клуб предпочитал дождаться конца сезона, а уже затем решить вопрос с будущим Хави. Тем не менее, «сине-гранатовым» пришлось поторопиться из-за возникшего давления.

Если верить источнику, с агентом Хави связывался «Манчестер Юнайтед», который уже рассматривает варианты по замене Эрика тен Хага. После этого «Барселона» поспешила заключить с Хави новое трудовое соглашение, которое рассчитано до конца сезона 2024/2025 и включает в себя опцию продления.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 26 сентября – против «Мальорки».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес
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