​«Арсенал» назвал причину отсутствия Троссара

Атакующий полузащитник «Арсенала» Леандро Троссар не попал в заявку на воскресный матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Пресс-служба «канониров» объяснила отсутствие 28-летнего бельгийского футболиста.

«Леандро Троссар пропустит сегодняшний матч из-за небольшой мышечной проблемы», - говорится в сообщении «Арсенала».

Ознакомиться со стартовым составом «Арсенала» на дерби северного Лондона можно в нашей новости.

Матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» начнётся в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую проведёт портал LiveResult.