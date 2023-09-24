​Мудрик – в основе «Челси» на матч против «Астон Виллы»

В одном из воскресных матчей шестого тура чемпионата Англии сыграют «Челси» и «Астон Вилла». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино решил задействовать с первых минут таких футболистов:

Санчес, Гюсто, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Энцо Фернандес, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

Отметим, что Михаил Мудрик выйдет на поле с первых минут, хотя после зимнего трансфера за 70 миллионов евро украинец не забил ни одного гола.

«Челси» и «Астон Вилла» начнут очный матч в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

​«Челси» принял решение по Мудрику – украинец разочаровал