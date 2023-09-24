​Клопп выбрал состав «Ливерпуля» на игру с «Вест Хэмом»

В воскресенье в шестом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» будет принимать «Вест Хэм». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Алиссон, Гомес, ван Дейк, Матип, Робертсон, Джонс, Собослаи, Макаллистер, Диас, Салах, Нуньес.

«Ливерпуль» в пяти прошедших турах добился четырёх побед при одной ничьей. Единственная осечка пришлась на гостевой поединок против «Челси» (ничья 1:1).

«Ливерпуль» и «Вест Хэм» начнут матч в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.